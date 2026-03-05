Inscription
#Manga

La Servante de l'empereur Tome 5

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura

ActuaLitté
Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Malgré son jeune âge, l'empereur sait que certaines personnes tentent de lui plaire pour mieux le manipuler. C'est donc avec appréhension qu'il se prépare à rencontrer ses potentiels suivants, des petits garçons censés l'accompagner toute sa vie : heureusement, les enfants sympathisent vite, et Shiyu passe un bon moment ! A présent, une nouvelle expérience réjouissante se profile... C'est l'heure de sa première inspection au coeur de la capitale, Hei Yan ! Shiyu, accompagné de tout son entourage, découvre la ville avec des yeux émerveillés. Mais ce que Linfa ignore, c'est qu'une surprise de taille l'attend, elle aussi... La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance ! Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !

Par Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shojo/fille

La Servante de l'empereur Tome 5

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura trad. Damien Guinois

Paru le 05/03/2026

170 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

ActuaLitté
9791032724347
© Notice établie par ORB
