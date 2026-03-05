La Servante de l'empereur Tome 5

Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Malgré son jeune âge, l'empereur sait que certaines personnes tentent de lui plaire pour mieux le manipuler. C'est donc avec appréhension qu'il se prépare à rencontrer ses potentiels suivants, des petits garçons censés l'accompagner toute sa vie : heureusement, les enfants sympathisent vite, et Shiyu passe un bon moment ! A présent, une nouvelle expérience réjouissante se profile... C'est l'heure de sa première inspection au coeur de la capitale, Hei Yan ! Shiyu, accompagné de tout son entourage, découvre la ville avec des yeux émerveillés. Mais ce que Linfa ignore, c'est qu'une surprise de taille l'attend, elle aussi... La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance ! Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !