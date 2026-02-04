Cuisine de Turquie

Offrez-vous une balade gourmande d'Istanbul à Gaziantep ! Des mezzés colorés aux kebabs savoureux, des pains moelleux aux desserts fondants, ce livre vous invite à découvrir toute la richesse de la gastronomie turque. Chaque page est une porte ouverte sur les saveurs et la convivialité d'un pays où la cuisine est un art de vivre. Ezme (salade épicée de tomates), Yayla çorbasi (soupe au yaourt et à la menthe), Urfa kebab (kebab doux et parfumé), Manti (raviolis turcs), Pide (pain plat garni façon pizza), Sutlaç (riz au lait turc cuit au four), Irmik helvasi (halva de semoule) ... Accessibles et authentiques, les recettes sont une véritable invitation à découvrir la richesse et la générosité de la cuisine turque, entre traditions ancestrales et plaisirs modernes. - Découvrez 60 recettes traditionnelles et incontournables - Laissez-vous guider par les nombreux conseils et astuces pour réussir tous vos plats - Chaque recette est accompagnée d'un texte qui explique son histoire