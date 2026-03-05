Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Parler anglais en 3 minutes par jour

Julie Frédérique

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous avez besoin de parler anglais et vous n'avez plus aucun souvenir de vos cours ? Vous n'avez pas le temps ni le budget pour vous inscrire à une formation d'anglais ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Dans ce livre : - 76 leçons calibrées d'une durée de trois minutes top chrono chacune. - Tout ce qu'il faut savoir pour s'exprimer en anglais, se débrouiller dans les situations de la vie courante et de la vie professionnelle. - Avec des encadrés de grammaire, le vocabulaire indispensable et les expressions les plus courantes pour parler comme un Anglais ! DANS LES TRANSPORTS, ENTRE DEUX RENDEZ-VOUS, SORTEZ VOTRE MALIN ! Julie Frédérique est professeure d'anglais, traductrice de l'anglais au français et déjà auteure de L'Anglais malin (éditions Leduc).

Par Julie Frédérique
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Julie Frédérique

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Guides de conversation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parler anglais en 3 minutes par jour par Julie Frédérique

Commenter ce livre

 

Parler anglais en 3 minutes par jour

Julie Frédérique

Paru le 05/03/2026

222 pages

Leduc.s éditions

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536725
9791028536725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.