Parler anglais en 3 minutes par jour

Vous avez besoin de parler anglais et vous n'avez plus aucun souvenir de vos cours ? Vous n'avez pas le temps ni le budget pour vous inscrire à une formation d'anglais ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Dans ce livre : - 76 leçons calibrées d'une durée de trois minutes top chrono chacune. - Tout ce qu'il faut savoir pour s'exprimer en anglais, se débrouiller dans les situations de la vie courante et de la vie professionnelle. - Avec des encadrés de grammaire, le vocabulaire indispensable et les expressions les plus courantes pour parler comme un Anglais ! DANS LES TRANSPORTS, ENTRE DEUX RENDEZ-VOUS, SORTEZ VOTRE MALIN ! Julie Frédérique est professeure d'anglais, traductrice de l'anglais au français et déjà auteure de L'Anglais malin (éditions Leduc).