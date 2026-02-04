L'assiette ultra-protéinée

Les protéines jouent un rôle essentiel dans le développement des muscles, la réparation des tissus après un entraînement, l'immunité et le fonctionnement des hormones et enzymes. Elles sont les briques de l'organisme, mais il ne les stocke pas, il faut donc lui en fournir quotidiennement, qu'elles soient animales ou végétales. Apprenez à manger mieux : des protéines bien dosées, bien réparties et bien accompagnées. Dans ce livre, vous découvrirez : - Des fiches techniques pratiques, rédigées par une diététicienne-nutritionniste, qui vous donneront les clefs pour maîtriser votre alimentation, au quotidien comme avant une séance de sport ou une compétition. - 50 recettes gourmandes et saines, pour vous accompagner tout au long de la journée, du petit-déjeuner (tartines de cottage cheese, pancakes, granola à l'avoine...) au dîner (soupe de lentilles, taboulé aux pois chiches...) en passant par le déjeuner (poulet mariné et grillé, boulettes de cabillaud mijotées), les gourmandises (crème aux oeufs, tofu soyeux au cacao, poire et noisettes...) et les en-cas avant et après le sport (barres hyperprotéinées, energy balls...).