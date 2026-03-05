Inscription
#Essais

Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout

Adriana Karembeu

ActuaLitté
"Est-ce que tu m'aimes ? " C'est une question que l'on pose à son amoureux. Qu'un enfant pose à ses parents. Mais que l'on ose rarement se poser à soi-même. Elle traverse toute une vie. Quand on aime trop. Quand on ne s'aime pas assez. Quand on reste. Quand on part. Adriana Karembeu ne parle pas d'amour depuis une position idéale. Elle parle de ce qu'elle a traversé : cet attachement qui emporte, les concessions faites par amour, cette façon d'aimer sans compter, jusqu'au moment où l'on comprend que s'effacer n'est pas aimer. A travers des fragments intimes, elle explore les visages de l'amour : celui qui élève, celui qui abîme, celui qui bouleverse, celui qui apaise. Sa voix dialogue avec celles d'hommes et de femmes dont la vie a basculé par amour. Elle s'est aussi entourée de spécialistes : Christophe André, Héloïse Junier, Frédéric Lenoir, Johanna Rozenblum, Gilbert Bou Jaoudé, Florentine d'Aulnois-Wang, Bernard Sablonnière et Brigitte de Saint Pierre, dont les paroles éclairent sans réduire le mystère. Une évidence s'impose : aimer ne consiste pas à disparaître dans l'autre. Et parfois, l'amour arrive là où on ne l'attend plus. Un amour qui permet d'être là, sans se perdre. Mannequin de renommée internationale, animatrice de télévision et comédienne, Adriana Karembeu a mené un parcours libre et singulier. Maman, businesswoman et citoyenne engagée, elle n'a jamais cessé de s'interroger sur les liens et l'amour. Elle est amoureuse.

Par Adriana Karembeu
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Adriana Karembeu

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout

Adriana Karembeu

Paru le 05/03/2026

192 pages

Leduc.s éditions

18,90 €

ActuaLitté
9791028536480
© Notice établie par ORB
