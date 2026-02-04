Inscription
#Essais

1 mois pour se libérer du sucre

Nathalie Majcher

ActuaLitté
Le sucre s'est glissé partout dans nos assiettes ! Mais bonne nouvelle : il est possible de s'en libérer... sans se priver du plaisir. Dans ce programme 100 % bienveillance, la diététicienne gourmande Nathalie Majcher - alias @DrBonneBouffe sur les réseaux sociaux - t'accompagne pendant 1 mois pour retrouver ton équilibre... sans perdre sa gourmandise ! Au menu : - Comprendre pourquoi on devient accro au sucre (et comment s'en détacher) - Rééduquer son palais à aimer d'autres saveurs - Adopter de nouveaux réflexes simples et durables - Découvrir des astuces gourmandes et anti-frustration28 jours de défis non culpabilisants et motivants, pour faire la paix avec le sucre et avec soi-même.

Par Nathalie Majcher
Chez Hachette

|

Auteur

Nathalie Majcher

Editeur

Hachette

Genre

Diététiques

Retrouver tous les articles sur 1 mois pour se libérer du sucre par Nathalie Majcher

Commenter ce livre

 

1 mois pour se libérer du sucre

Nathalie Majcher

Paru le 04/02/2026

128 pages

Hachette

9,95 €

ActuaLitté
9782017360537
