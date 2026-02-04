Tout savoir sur le marketing en 64 pages ! 30 fiches efficaces et synthétiques pour comprendre et retenir l'essentiel sur le marketing : - Le marché, l'entreprise et le consommateur : réaliser une analyse-diagnostic, réaliser une étude de marché, analyser le comportement du consommateur... - La stratégie marketing : segmenter le marché et choisir les cibles, définir un positionnement efficace... - Le marketing opérationnel : créer une marque forte, communiquer avec impact, innover pour rester compétitif... - La gestion de la relation client : fidéliser grâce au marketing relationnel, optimiser la gestion de la relation client, développer le marketing expérientiel... - Les nouvelles tendances du marketing : conduire le marketing durable, transformer le marketing à l'ère de l'intelligence artificielle, déployer le marketing 6. 0 centré sur l'immersivité... Hamza Merabet est professeur agrégé d'économie et gestion. Depuis 15 ans, les Top'Actuel sont mis à jour chaque année et donnent les informations et les techniques à connaitre en comptabilité, fiscalité, droit et commerce. Ils s'adressent aux étudiants (école de commerce, université, BTS, IUT, DCG...), aux personnes en formation continue et aux professionnels.