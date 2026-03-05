Un ouvrage de référence sur l'interprétation du tarot, devenu un classique. Deviner notre avenir ne sert à rien si l'on n'apprend pas à mieux comprendre et vivre notre présent, ce présent où tout notre futur s'enracine. De tout temps, les arts divinatoires ont servi à dénouer les noeuds du temps : projections codifiées de nous-mêmes, ils permettent de nous repérer dans le labyrinthe de notre psychisme et les dédales de nos vies. Les 22 arcanes majeurs du tarot sont des images symboliques extrêmement riches de sens. Or, chacun de nous peut lire ces cartes d'enseignement et maîtriser cet art, miroir de l'être. Dans ce livre devenu un classique, Marcel Picard nous enseigne comment déchiffrer ces images archétypiques, comment procéder au tirage et comment l'interpréter en faveur de l'action à mener. Avec cet ouvrage clair et précis, il nous donne la substantifique moelle de cet antique livre de sagesse.