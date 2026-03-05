Un goût de mon Algérie

Dans ce livre somptueux, où chaque photographie est une invitation au voyage, la cuisine algérienne se dévoile dans toute sa générosité. Plats iconiques, pains dorés, douceurs ensoleillées... plus qu'un simple recueil de recettes, c'est une traversée vivante des gestes, des saveurs et des histoires qui façonnent l'âme d'un peuple. A travers la voix chaleureuse et profondément attachée à la tradition d'une cheffe aussi talentueuse qu'authentique, chaque plat raconte son origine, son occasion, sa mémoire : pourquoi on le prépare, quand on le partage, ce que son nom murmure du passé. Ici, la table devient un lieu de transmission, de convivialité, de fête et d'amour. Mêlant poésie, précision culinaire et héritage familial, ce livre fait dialoguer gastronomie et culture, mots et parfums, patrimoine et émotion. C'est une ode à la terre algérienne, à ses femmes qui transmettent, à ses familles qui partagent, à ses cuisines qui rassemblent.