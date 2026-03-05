Explorez en profondeur votre foi et votre lien avec Allah et Son Livre grâce à votre journal-planner de Ramadan. La partie Planner vous aide à organiser votre quotidien : gagner du temps sur les choses superficielles, se recentrer sur l'essentiel. La partie Journal vous invite à passer un petit moment quotidien dans le calme et l'introspection, dans la gratitude et la méditation, un peu comme une parenthèse enchantée, un rendez-vous à Ses côtés. Laissez-vous guider et embarquez dans ce voyage au coeur de Ramadan.