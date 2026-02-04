Inscription
#Essais

Un grand week-end à Minorque

Barbara Divry, Natasha Penot, Aurélie Huot

Vivez un séjour inoubliable à Minorque grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination mais aussi les lieux plus confidentiels, profitez des balades et des activités de plein air... - Des expériences uniques et des activités originales : découvrir l'île à cheval, explorer un site préhistorique, voyager sur un bateau traditionnel, plonger parmi les poissons, randonner vers une cala aux eaux turquoise... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : notre top 100% local entre artisanat et spécialités, le meilleur de la cuisine d'auteur et les plus beaux restaurants les pieds dans le sable... - Deux propositions de programme pour découvrir Minorque : l'île balnéaire et historique côté sud, ou insolite et sauvage côté nord. Et bien sûr : les plus belles plages et des idées de rando ! - Toutes les infos pratiques pour chaque région. - Un plan par visite avec toutes les adresses localisées.

Par Barbara Divry, Natasha Penot, Aurélie Huot
Chez Hachette

|

Auteur

Barbara Divry, Natasha Penot, Aurélie Huot

Editeur

Hachette

Genre

Espagne - Baléares

Un grand week-end à Minorque

Barbara Divry, Natasha Penot

Paru le 04/02/2026

152 pages

Hachette

10,95 €

9782017337652
