#Beaux livres

Mon coloriage magique Gabby et la maison magique

Hachette Jeunesse

Plonge dans le fanchastique univers des Gabby Chats à travers ces pages de coloriages magiques ! - 6 jolies scènes à colorier à l'aide d'un feutre à eau fourni - Des détails à retrouver dans chaque coloriage, facon " Cherche et trouve " - Un livre à spirale pour ouvrir le livre à plat et colorier facilement Résumé : Dévisse ton feutre, remplis-le d'eau puis colorie chaque scène pour faire apparaître tes Gabby Chats préférés ! Laisse ta page sécher, et recommence à l'infini ! C'est miaougique ! Dès 3 ans.

Par Hachette Jeunesse
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mon coloriage magique Gabby et la maison magique

Hachette Jeunesse

Paru le 04/02/2026

12 pages

Hachette

8,95 €

9782017299790
