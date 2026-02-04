Mon coloriage magique Gabby et la maison magique

Plonge dans le fanchastique univers des Gabby Chats à travers ces pages de coloriages magiques ! - 6 jolies scènes à colorier à l'aide d'un feutre à eau fourni - Des détails à retrouver dans chaque coloriage, facon " Cherche et trouve " - Un livre à spirale pour ouvrir le livre à plat et colorier facilement Résumé : Dévisse ton feutre, remplis-le d'eau puis colorie chaque scène pour faire apparaître tes Gabby Chats préférés ! Laisse ta page sécher, et recommence à l'infini ! C'est miaougique ! Dès 3 ans.