#Imaginaire

Miroir miroir

Serena Valentino, Alice Gallori

La série Villains de Serena Valentino enfin en poche ! La Méchante Reine n'a pas toujours été mauvaise... Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château, avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, lanouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le coeur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige - jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes, et où la reine réclama son coeur... Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle.

Serena Valentino, Alice Gallori
Chez Hachette

|

Auteur

Serena Valentino, Alice Gallori

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Miroir miroir

Serena Valentino trad. Alice Gallori

Paru le 04/02/2026

220 pages

Hachette

7,95 €

9782017283478
