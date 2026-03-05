Amoureux de l'art, sceptiques et déconcertés : cette histoire de l'art moderne et contemporain est pour vous. " Gompertz est le meilleur professeur que vous puissiez avoir. " The Guardian Qu'est-ce que l'art moderne ? Pourquoi nous enchante-t-il ou nous exaspère-t-il ? Et pourquoi vaut-il parfois des sommes si extravagantes ? Will Gompertz, ancien directeur de la Tate Gallery et figure incontournable de la scène artistique internationale, rend l'art moderne et contemporain captivant pour tous. Des nymphéas de Monet aux tournesols de Van Gogh, des boîtes de soupe de Warhol à l'urinoir révolutionnaire de Duchamp, il dévoile les histoires cachées derrière les chefs-d'oeuvre et les véritables personnalités des artistes qui les ont façonnés. Original, irrévérencieux et d'une clarté rare, Que regardes-tu ? répond aux questions que l'on n'ose jamais poser et bouscule nos préjugés avec humour. Après cette lecture, votre prochaine visite au musée sera moins intimidante... et infiniment plus passionnante. -- " Un guide brillant, drôle et très lisible de l'art moderne. " The Times " Gompertz rend l'art moderne captivant pour tout le monde. " The Guardian " Enfin un livre qui explique pourquoi l'art moderne compte, sans jargon ni intimidation. " The Independent " Une lettre d'amour lucide à l'art moderne, doublée d'un refus irrévérencieux de l'idée que ses plaisirs seraient l'apanage de quelques initiés. " NPR