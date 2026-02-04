Elle est la fille d'un policier. Lui vient d'une famille où les lois n'existent pas. Ainsi, avec un baiser, je meurs ? Pour ses études à l'université de Yale, Mila déménage à New Haven et y rencontre, dès le premier jour, le charmant mais mystérieux Easton. Dès leur rencontre, tous deux ressentent un lien profond. Et pourtant, des mondes les séparent : tandis que Mila a grandi à l'abri, en tant que fille de policier, la famille d'Easton semble redoutée dans toute la ville. Malgré tous les signaux d'alerte, Mila est incapable de rester éloignée d'Easton. De son côté, il tente de toutes ses forces de laisser enfin son sombre passé derrière lui. Mais ce passé finit par le rattraper - et emporte Mila avec lui. #Opposites Attract #Grumpy x Sunshine #The Kiss of Doom