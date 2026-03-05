Procès et résurrection littéraires à la fois, Renverser la nuit explore avec finesse et pudeur les différents visages de la culpabilité, et dessine celui d'un jeune homme oublié. "Chaque matin, tu te réveilles et tu as une pensée - pas forcément longtemps, pas forcément consciente -, c'est un éclat de verre qui cisaille tes moments de paix, une tache sur ta première heure de soleil, un goût d'asphalte en avalant ton café - tu as une pensée pour lui. Pour cet homme mort par ta faute". Une nuit de mars 1978, un jeune homme âgé de 26 ans est renversé à Paris, place de la Concorde. La voiture ne s'arrête pas, il meurt dans les heures qui suivent. Des années plus tard, sa nièce, née neuf mois après sa mort, écrit. Portée par une colère sourde et par le besoin viscéral de combler les vides, elle se glisse dans la tête du coupable tout en donnant vie au portrait posé sur la cheminée de ses grands-parents. Enquête et fiction se mêlent, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour renverser la nuit. Procès et résurrection littéraires à la fois, Renverser la nuit explore avec finesse et pudeur les différents visages de la culpabilité, et dessine celui d'un jeune homme oublié.