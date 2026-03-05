Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Renverser la nuit

Laetitia Ayrès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Procès et résurrection littéraires à la fois, Renverser la nuit explore avec finesse et pudeur les différents visages de la culpabilité, et dessine celui d'un jeune homme oublié. "Chaque matin, tu te réveilles et tu as une pensée - pas forcément longtemps, pas forcément consciente -, c'est un éclat de verre qui cisaille tes moments de paix, une tache sur ta première heure de soleil, un goût d'asphalte en avalant ton café - tu as une pensée pour lui. Pour cet homme mort par ta faute". Une nuit de mars 1978, un jeune homme âgé de 26 ans est renversé à Paris, place de la Concorde. La voiture ne s'arrête pas, il meurt dans les heures qui suivent. Des années plus tard, sa nièce, née neuf mois après sa mort, écrit. Portée par une colère sourde et par le besoin viscéral de combler les vides, elle se glisse dans la tête du coupable tout en donnant vie au portrait posé sur la cheminée de ses grands-parents. Enquête et fiction se mêlent, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour renverser la nuit. Procès et résurrection littéraires à la fois, Renverser la nuit explore avec finesse et pudeur les différents visages de la culpabilité, et dessine celui d'un jeune homme oublié.

Par Laetitia Ayrès
Chez Le soir venu

|

Auteur

Laetitia Ayrès

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Renverser la nuit par Laetitia Ayrès

Commenter ce livre

 

Renverser la nuit

Laetitia Ayrès

Paru le 05/03/2026

192 pages

Le soir venu

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940797219
9782940797219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.