#Manga

Une fille atypique Tome 11

Souhachi Hagimoto, Renji Morita, Brigitte Dubois

ActuaLitté
Taku continue d'apporter son soutien à Megumi qui a décidé de recommencer une mission d'intérim de trois jours. Difficile pour Taku de tout gérer de front : entre Mme Takamatsu qu'il doit accompagner à l'hôpital et l'homme au travail de Megumi qui semble très enclin à se rapprocher d'elle. Malgré tout, il fait son maximum pour que Megumi soit en mesure de faire face à la vie. C'est alors que la jeune lle reçoit la nouvelle du décès de son père...

Par Souhachi Hagimoto, Renji Morita, Brigitte Dubois
Chez Pika Edition

|

Auteur

Souhachi Hagimoto, Renji Morita, Brigitte Dubois

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Une fille atypique Tome 11

Souhachi Hagimoto, Renji Morita

Paru le 04/02/2026

188 pages

Pika Edition

7,70 €

ActuaLitté
9791043304682
