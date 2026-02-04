Une fille atypique Tome 11

Taku continue d'apporter son soutien à Megumi qui a décidé de recommencer une mission d'intérim de trois jours. Difficile pour Taku de tout gérer de front : entre Mme Takamatsu qu'il doit accompagner à l'hôpital et l'homme au travail de Megumi qui semble très enclin à se rapprocher d'elle. Malgré tout, il fait son maximum pour que Megumi soit en mesure de faire face à la vie. C'est alors que la jeune lle reçoit la nouvelle du décès de son père...