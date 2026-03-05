Inscription
Psychologie du trader

Francis Keivan

Cet ouvrage sur le traing présente une approche pragmatique et comportementale de l'analyse technique basée sur l'action du prix, la structure des marchés, en soulignant l'importance cruciale de la psychologie dans la réussite. Cet ouvrage est le fruit de nombreuses années d'expérience de l'auteur dans l'analyse des marchés financiers, de sa passion pour l'analyse technique pure et d'années de coaching de traders débutants ou confirmés. Il présente une approche pragmatique et comportementale de l'analyse technique basée sur l'action du prix, la structure des marchés, en soulignant l'importance cruciale de la psychologie dans la réussite. Il donne les clés pour structurer son approche personnelle sur les marchés, qu'il s'agisse d'actions, d'indices, de matières premières ou de crypto-actifs. Au-delà de la technique du trading, ce livre aborde ce métier sous l'angle du mental.

Francis Keivan
SEFI/Arnaud Franel

Auteur

Francis Keivan

Editeur

SEFI/Arnaud Franel

Genre

Analyse de la valeur

Psychologie du trader

Francis Keivan

Paru le 19/03/2026

120 pages

SEFI/Arnaud Franel

15,00 €

9782896039937
