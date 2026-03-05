Inscription
#Essais

Le management à distance

Frédérik Cousin, Sylvana Baratiny

Comment manager son équipe à distance avec succès : guide des meilleures pratiques Le travail à distance s'est imposé partout : télétravail, commerciaux itinérants, agents techniques, équipes réparties sur plusieurs sites. Ce guide destiné aux managers recense les meilleures pratiques pour guider et fédérer des personnes qu'on ne croise pas toujours, mais avec lesquelles il est important de garder le contact. Il aborde la gestion d'équipe, le maintien de la qualité de vie au travail de l'équipe à distance, comment animer des réunions, mesurer et suivre les résultats, piloter l'amélioration continue, instaurer la confiance et favoriser la motivation et l'autonomie.

Chez SEFI/Arnaud Franel

Auteur

Frédérik Cousin, Sylvana Baratiny

Editeur

SEFI/Arnaud Franel

Genre

Management

Le management à distance

Frédérik Cousin, Sylvana Baratiny

Paru le 19/03/2026

18 pages

SEFI/Arnaud Franel

3,10 €

9782896039708
© Notice établie par ORB
