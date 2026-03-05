Inscription
#Album jeunesse

Londres en pop-up

David Hawcock

ActuaLitté
Grâce à 10 pop-up spectaculaires, partez à la découverte des lieux les plus emblématiques de Londres : du palais de Buckingham à la Tour de Londres, en passant par le Tower Bridge, Saint-Paul et Westminster. Chaque page s'anime pour révéler un aspect unique et surprenant de la capitale britannique, offrant une exploration ludique et visuelle qui émerveillera petits et grands. Un voyage magique au coeur de Londres, riche en détails et en surprises, où chaque pop-up devient une véritable scène en trois dimensions.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Retrouver tous les articles sur Londres en pop-up par David Hawcock

Commenter ce livre

 

Londres en pop-up

David Hawcock

Paru le 12/03/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889574926
9782889574926
© Notice établie par ORB
plus d'informations

