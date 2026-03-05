Londres en pop-up

Grâce à 10 pop-up spectaculaires, partez à la découverte des lieux les plus emblématiques de Londres : du palais de Buckingham à la Tour de Londres, en passant par le Tower Bridge, Saint-Paul et Westminster. Chaque page s'anime pour révéler un aspect unique et surprenant de la capitale britannique, offrant une exploration ludique et visuelle qui émerveillera petits et grands. Un voyage magique au coeur de Londres, riche en détails et en surprises, où chaque pop-up devient une véritable scène en trois dimensions.