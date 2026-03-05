Inscription
#Beaux livres

Monde animal

Blaise Hofmann, Pierre Baumgart

ActuaLitté
Aux côtés du graveur animalier Pierre Baumgart, Blaise Hofmann observe les gigantesques silures du Rhône, les milans noirs qui nichent dans la ville, ou les grands tétras durant leur parade nuptiale. En jaillit ce récit qui dévoile une géographie du monde à la fois familière et poétique. Une invitation à mesurer la fragilité de la vie sauvage et à s'émouvoir de la trouver là où on ne l'attend pas. Blaise Hofmann est l'auteur d'une quinzaine de livres, dont Estive (Zoé, 2007), Prix Nicolas Bouvier au festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo, et Faire paysan (Zoé, 2023).

Par Blaise Hofmann, Pierre Baumgart
Chez Editions Zoé

Auteur

Blaise Hofmann, Pierre Baumgart

Editeur

Editions Zoé

Genre

Animaux sauvages

Monde animal

Blaise Hofmann, Pierre Baumgart

Paru le 05/03/2026

144 pages

Editions Zoé

9,50 €

9782889075911
© Notice établie par ORB
