#Manga

Le premier amour de Nezumi Tome 1

Nathalie Lejeune, Riku Oseto

ActuaLitté
Elevée par des yakuzas pour devenir une tueuse à gages, Nezumi n'a jamais connu l'amour. Jusqu'au jour où Ao, un jeune homme ordinaire, ignorant tout du quotidien sordide de Nezumi, fait irruption dans sa vie. Ils tombent amoureux et entament une idylle, mais les ombres qui entourent la demoiselle ne cessent de les rattraper... Une histoire de premier amour, entre tendresse et traumatisme, pour Nezumi, tiraillée entre deux mondes. Riku Ooseto est un jeune artiste qui a débuté en 2022 avec Eimugai, une série en quatre volumes. L'année suivante, il se lance dans la sérialisation du Premier amour de Nezumi. A travers ses récits, l'auteur propose des histoires souvent choquantes, brutales et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il cherche à représenter une réalité sombre. Dans son second manga, la confrontation entre une vie guidée par le crime et un premier amour naissant met en lumière les extrêmes de l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages, Riku Ooseto confronte ses héros au pire de l'être humain pour révéler une face sombre de la société.

Par Nathalie Lejeune, Riku Oseto
Chez Panini comics

|

Auteur

Nathalie Lejeune, Riku Oseto

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Retrouver tous les articles sur Le premier amour de Nezumi Tome 1 par Nathalie Lejeune, Riku Oseto

Commenter ce livre

 

Le premier amour de Nezumi Tome 1

Riku Oseto trad. Nathalie Lejeune

Paru le 04/02/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

ActuaLitté
9791039143028
© Notice établie par ORB
