Lili veut tout savoir sur les filles et les garçons

Dominique de Saint-Mars

Max et Lili sont en classe de mer. En visitant l'aquarium, ils découvrent la reproduction mystérieuse des poissons mâles et femelles. Lili se vante de tout savoir sur les ressemblances et les différences entre les filles et les garçons. Mais la monitrice n'en a-t-elle pas encore beaucoup à lui apprendre ? L'histoire : Max et Lili sont en classe de mer. En visitant l'aquarium, ils découvrent la reproduction mystérieuse des poissons mâles et femelles. Lili se vante de tout savoir sur les ressemblances et les différences entre les filles et les garçons. Mais la monitrice n'en a-t-elle pas encore beaucoup à lui apprendre ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle des relations affectives et sexuelles, de l'amour, de l'amitié, de l'attirance, de leur importance dans la vie, mais aussi du respect, du consentement et de la protection contre les violences. La réflexion : Une histoire pour comprendre qu'il est toujours difficile de parler d'intimité à cause des moqueries, des peurs et des fausses idées. Il faut connaître son corps pour respecter et se faire respecter, avoir confiance en soi et vivre une vie heureuse.

Lili veut tout savoir sur les filles et les garçons

Dominique de Saint-Mars

Paru le 05/03/2026

48 pages

Calligram

6,20 €

