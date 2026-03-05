Leurs coeurs se balancer

@font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Calibri ; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536859905 -1073732485 9 0 511 0 ; }@font-face {font-family : Aptos ; panose-1 : 2 11 0 4 2 2 2 2 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : 536871559 3 0 0 415 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin-top : 0cm ; margin-right : 0cm ; margin-bottom : 8. 0pt ; margin-left : 0cm ; line-height : 115% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Aptos", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Aptos ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Aptos ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Aptos ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 1. 0pt ; mso-ligatures : standardcontextual ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; font-family : "Aptos", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Aptos ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Aptos ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Aptos ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoPapDefault {mso-style-type : export-only ; margin-bottom : 8. 0pt ; line-height : 115% ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; } DansLeurs coeurs se balancer, il y a le bruissement de la forêt. La petite fille n'a pas de nom, le lapin n'a pas de visage et un curieux personnage court après le temps. Mais la nuit on entend les coeurs se balancer, murmurer leurs secrets, et nos trois amis en sont transformés. Solitudine met en présence un tigre et un enfant. On pourrait croire le dialogue improbable. Mais douceur et tendresse détrônent les rapports de force et tout devient possible. Leur alliance déjoue la bêtise des chasseurs. Goutte d'O, ce sont les pensées d'un enfant qui suit une goutte d'eau de pluie sur une vitre et s'émerveille de tous ces O que sa mère ne voit pas. Il apprend tout à la fois le monde et les mots. Le quotidien se mue en alphabet et la larme en poème.