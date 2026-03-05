Aïkido l'art martial contemporain de l'harmonie

Ce livre, destiné au public d'aujourd'hui, présente les bases de l'entraînement et de l'enseignement spirituel de l'aïkido. On y trouve aussi une partie historique et une partie racontant la vie de Doshu ("gardien de la voie"). Discipline japonaise contemporaine, "art martial de l'harmonie" , l'aïkido est aujourd'hui pratiqué par environ 1600000 personnes sur les cinq continents. L'auteur, Moriteru Ueshiba, petit-fils et héritier du célèbre Morihei Ueshiba, Fondateur de l'aïkido, est l'actuel Doshu. Il a souhaité reformuler les enseignements constituant le coeur même de l'aïkido, c'est-à-dire la méthodologie de la pratique et l'esprit sous-jacent, afin de les adapter aux temps actuels. Maître Ueshiba explique, en termes simples, la philosophie et la pratique de l'aïkido pour permettre au lecteur, novice ou non initié, de goûter à l'exceptionnelle richesse de cet art. Le pratiquant confirmé y trouvera des repères de première main pour enrichir son chemin de pratique.