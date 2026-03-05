Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Aïkido l'art martial contemporain de l'harmonie

Xxx, Budo Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre, destiné au public d'aujourd'hui, présente les bases de l'entraînement et de l'enseignement spirituel de l'aïkido. On y trouve aussi une partie historique et une partie racontant la vie de Doshu ("gardien de la voie"). Discipline japonaise contemporaine, "art martial de l'harmonie" , l'aïkido est aujourd'hui pratiqué par environ 1600000 personnes sur les cinq continents. L'auteur, Moriteru Ueshiba, petit-fils et héritier du célèbre Morihei Ueshiba, Fondateur de l'aïkido, est l'actuel Doshu. Il a souhaité reformuler les enseignements constituant le coeur même de l'aïkido, c'est-à-dire la méthodologie de la pratique et l'esprit sous-jacent, afin de les adapter aux temps actuels. Maître Ueshiba explique, en termes simples, la philosophie et la pratique de l'aïkido pour permettre au lecteur, novice ou non initié, de goûter à l'exceptionnelle richesse de cet art. Le pratiquant confirmé y trouvera des repères de première main pour enrichir son chemin de pratique.

Par Xxx, Budo Editions
Chez Budo Editions

|

Auteur

Xxx, Budo Editions

Editeur

Budo Editions

Genre

Aïkido

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aïkido l'art martial contemporain de l'harmonie par Xxx, Budo Editions

Commenter ce livre

 

Aïkido l'art martial contemporain de l'harmonie

Xxx, Budo Editions

Paru le 12/03/2026

192 pages

Budo Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846179706
9782846179706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.