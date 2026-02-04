"C'est l'histoire d'un violeur en série qui a toujours utilisé la soumission chimique pour commettre ses crimes. [... ] C'est l'histoire d'un système défaillant qui lui a permis d'échapper à la justice pendant de nombreuses années. C'est mon combat pour obtenir la vérité". Caroline Darian Le 19 décembre 2024 s'est clos le procès de Mazan, inédit par son ampleur, son impact, et par le courage de Gisèle Pelicot. Caroline Darian, la fille de la victime et du bourreau, nous offre son regard unique sur cette tragédie, révèle l'inachevé de l'enquête, et poursuit sans relâche son combat contre la soumission chimique et pour la manifestation de la vérité. Pour que l'on se souvienne de ce qui s'est joué à Mazan, avant et après. Pour que l'on n'oublie pas les victimes qui n'ont ni preuves ni souvenirs. A propose de l'autrice Caroline Darian a fondé l'association "#MendorsPas : Stop à la soumission chimique" afin de militer pour une meilleure prise en charge des victimes et la formation des professionnels de santé, de police et de justice. "Un livre, ou plutôt un cri". Psychologies magazine "Un livre bouleversant". ELLE