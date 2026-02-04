Inscription
#Essais

Pomme d'Api Soleil N° 179, février 2026

Bayard Presse

A l'âge de toutes les questions, Pomme d'Api Soleil est le magazine d'éveil à la foi des enfants de 3 à 6 ans. Joyeux, créatif, plein de sensibilité, il propose un complément d'éveil à la spiritualité des petits. Dans chaque numéro : - La BD de Gaston qui pose une question d'enfant dans son univers quotidien : pourquoi il y a des méchants ? Si on faisait la paix ? Qu'est-ce qu'on fête à Pâques ? - L'histoire d'un personnage de la Bible : Moïse, Abraham... - Un passage de l'Evangile superbement illustré, pour initier les enfants à la Parole de Jésus - Une grande image "cherche et trouve et découvre" sur une fête, un événement, un lieu... - Des images symboliques et poétiques pour éveiller l'intériorité des petits. - Des jeux et des bricolages pour le plaisir de manipuler et fabriquer Le magazine qui vous aide à transmettre les valeurs qui vous guident.

Auteur

Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

Pomme d'Api Soleil N° 179, février 2026

Paru le 04/02/2026

52 pages

8,50 €

9791029618383
