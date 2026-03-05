Inscription
#Beaux livres

Cassatt

La vigueur, l'assurance du trait et l'allure résolument affirmée de la peinture de Mary Cassatt suscitaient l'admiration de ses contemporains. Plongez dans l'univers et le parcours de cette artiste américaine à travers un ouvrage abondamment illustré. Des portraits de maternité sans mièvrerie : Peintre et graveuse, Mary Cassatt a marqué l'histoire de l'art en représentant des femmes et des mères avec leurs enfants, en évitant tout excès de sentimentalité. Issue d'une famille aisée – ; son père étant banquier – ; elle passe plusieurs années de sa jeunesse en Europe. De retour aux Etats-Unis, elle suit des cours privés à Philadelphie et étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie entre 1861 et 1865, même si elle recherche rapidement une formation plus libre que l'enseignement académique traditionnel. En 1866, elle repart en Europe pour se perfectionner auprès de maîtres tels que Jean-Léon Gérôme ou Thomas Couture. Sa première participation importante au Salon de Paris date de 1872, suivie de quatre expositions consécutives les années suivantes. La rencontre avec l'impressionnisme : Installée définitivement à Paris en 1874, où elle ouvre son atelier, Cassatt se rapproche du cercle impressionniste, partageant leur goût pour l'expérimentation et les couleurs lumineuses inspirées du travail en plein air. Elle se lie d'amitié avec Edgar Degas, dont elle étudie attentivement la démarche artistique, tout en s'intéressant aussi au style de Gustave Courbet. Degas admirait profondément son coup de crayon et l'invita à exposer avec les impressionnistes dès 1879, puis en 1880, 1881 et 1886. Comme Degas, Cassatt excelle dans l'art du dessin et privilégie les cadrages spontanés et les compositions asymétriques. Réputée de son vivant, Mary Cassatt demeure aujourd'hui encore l'une des grandes figures de l'impressionnisme, et ses oeuvres figurent dans les plus grands musées du monde.

Cassatt

Paru le 05/03/2026

216 pages

Editions Place des Victoires

9,95 €

9782809909845
© Notice établie par ORB
