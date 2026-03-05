40 outils pour l’ergothérapie en pédiatrie

Toute l'ergothérapie pédiatrique en cartes mentales et schémas réunie dans un seul livre ! Ergothérapeute en pédiatrie depuis plus de 10 ans, Maurine Sticca vous offre un condensé de tout ce qu'il faut savoir en pratique pour devenir ergo et travailler auprès des enfants. Dans ce livre, pas de blabla, uniquement de l'efficacité pour : - réviser les cours ; - préparer vos stages en service de pédiatrie ; - remettre de l'ordre dans vos connaissances et répondre à toute situation sur le terrain. Ce guide visuel relie les grands concepts de l'ergothérapie à la pratique de terrain, en restant simple, concret, accessible et surtout utile au quotidien.