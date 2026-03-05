Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

40 outils pour l’ergothérapie en pédiatrie

Maurine Sticca

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'ergothérapie pédiatrique en cartes mentales et schémas réunie dans un seul livre ! Ergothérapeute en pédiatrie depuis plus de 10 ans, Maurine Sticca vous offre un condensé de tout ce qu'il faut savoir en pratique pour devenir ergo et travailler auprès des enfants. Dans ce livre, pas de blabla, uniquement de l'efficacité pour : - réviser les cours ; - préparer vos stages en service de pédiatrie ; - remettre de l'ordre dans vos connaissances et répondre à toute situation sur le terrain. Ce guide visuel relie les grands concepts de l'ergothérapie à la pratique de terrain, en restant simple, concret, accessible et surtout utile au quotidien.

Par Maurine Sticca
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Maurine Sticca

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédiatrie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 40 outils pour l’ergothérapie en pédiatrie par Maurine Sticca

Commenter ce livre

 

40 outils pour l’ergothérapie en pédiatrie

Maurine Sticca

Paru le 05/03/2026

144 pages

De Boeck supérieur

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807374973
9782807374973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.