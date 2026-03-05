Inscription
Sa fille

Claudia Dey

Un roman coup de poing sur l'emprise familiale et la quête d'émancipation Je me suis répété de rester prudente : Tu sais comment Paul fonctionne. Ne t'ouvre pas à lui comme la dernière fois. Paul est une perturbation atmosphérique, une rafale qui te cloue au sol. Paul ne sauvera que sa propre peau. Mais comment en être certaine ?? C'est mon père. Mona est la fille de Paul Dean, un écrivain charismatique, anxieux, manipulateur. Quand il la rend complice d'un adultère, Mona se sent précieuse, aimée. Peut-être qu'enfin Paul quittera l'infâme Cherry et que Mona aura une vraie place dans sa vie. Et même lorsqu'elle est plutôt bannie de la famille, Mona tente de protéger leur relation. Après tout, c'est son père. Grâce à une plume envoûtante et incandescente, Claudia Dey nous offre un roman qui enrage et bouleverse, des personnages qu'on a envie d'enlacer, de secouer, de gifler, ou les trois ; une histoire inoubliable, celle d'une femme qui entreprend de s'extirper de la toile toxique qu'a tissée son père et de partir à l'assaut de son bonheur.

Par Claudia Dey
Chez Editions Québec Amérique

Auteur

Claudia Dey

Editeur

Editions Québec Amérique

Genre

Littérature anglo-saxonne

Sa fille

Claudia Dey trad. Fanny Britt

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Québec Amérique

20,00 €

9782764455791
