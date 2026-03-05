Concours Police - Gendarmerie

Une préparation efficace Indispensable, cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux épreuves orales des concours et sélections de : - la police nationale : policier adjoint, gardien de la paix, officier et commissaire ; - la gendarmerie nationale : gendarme adjoint volontaire, sous-officier et officier. Ce guide contient - Une présentation détaillée des métiers et de l'environnement professionnel - Des conseils pour gagner en assurance à l'oral et faire la différence par rapport aux autres candidats - Un entraînement pour vous aider à décrire votre parcours et exprimer vos motivations - Des exercices corrigés pour apprendre à répondre efficacement aux questions du jury et maîtriser l'exposé sur un sujet tiré au sort