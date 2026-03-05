Inscription
#Essais

Mon carnet de lecture sans frontières

Emeline Guerrini

ActuaLitté
Entre guide de lecture et journal personnel, ce carnet de lecture vous invite à redécouvrir le plaisir de lire sans contrainte et à voyager à travers les livres et les cultures. Entre guide de lecture et journal personnel, ce carnet vous invite à redécouvrir le plaisir de lire sans contrainte et à explorer dix thématiques littéraires pour parcourir la diversité des voix du monde. Il propose ainsi : - des repères culturels, des conseils de lecture commentés et des anecdotes. Chaque chapitre ouvre une porte sur de nouveaux horizons ; - des fiches à compléter permettant de noter vos impressions, réflexions et coups de coeur au fil de vos découvertes ; - une approche accessible, inspirante et bienveillante, qui met en lumière les autrices, les littératures méconnues et les écritures contemporaines. Ce carnet s'adresse autant aux lecteurs passionnés qu'aux enseignants et étudiants en quête d'idées et de références. Avec sa mise en page claire et ses invitations à l'analyse, il transforme chaque lecture en une expérience vivante, sensible et partagée. Un ouvrage pour lire différemment, et renouer avec le goût du voyage à travers les livres et les cultures.

Par Emeline Guerrini
Chez Studyrama

|

Auteur

Emeline Guerrini

Editeur

Studyrama

Genre

Critique

Mon carnet de lecture sans frontières

Emeline Guerrini

Paru le 05/03/2026

168 pages

Studyrama

13,50 €

ActuaLitté
9782759058204
© Notice établie par ORB
