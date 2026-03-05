Mon carnet de lecture sans frontières

Entre guide de lecture et journal personnel, ce carnet de lecture vous invite à redécouvrir le plaisir de lire sans contrainte et à voyager à travers les livres et les cultures. Entre guide de lecture et journal personnel, ce carnet vous invite à redécouvrir le plaisir de lire sans contrainte et à explorer dix thématiques littéraires pour parcourir la diversité des voix du monde. Il propose ainsi : - des repères culturels, des conseils de lecture commentés et des anecdotes. Chaque chapitre ouvre une porte sur de nouveaux horizons ; - des fiches à compléter permettant de noter vos impressions, réflexions et coups de coeur au fil de vos découvertes ; - une approche accessible, inspirante et bienveillante, qui met en lumière les autrices, les littératures méconnues et les écritures contemporaines. Ce carnet s'adresse autant aux lecteurs passionnés qu'aux enseignants et étudiants en quête d'idées et de références. Avec sa mise en page claire et ses invitations à l'analyse, il transforme chaque lecture en une expérience vivante, sensible et partagée. Un ouvrage pour lire différemment, et renouer avec le goût du voyage à travers les livres et les cultures.