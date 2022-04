Léo n'aime pas parler. Et lorsqu'en classe on lui demande de se présenter, tout se complique. Heureusement, il y a Panthère, le chat sauvage de l'école. Avec l'aide de son ami et de son imagination, Léo va voyager pour trouver une solution. Léo là-haut est le portrait poétique d'un·e enfant atypique. Ses hypersensibilités et sa grande imagination nous proposent une exploration du monde sensoriel et émotionnel. Imaginé par une autrice concernée, inspirée par ses souvenirs d'enfance et son métier de psychomotricienne et illustré par un musicien dans la lune.