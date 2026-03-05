Inscription
#Essais

Le Code du Travail annoté

Paul-Henri Antonmattei

ActuaLitté
Ce code est la référence depuis plus de 40 ans : retrouvez immédiatement la réponse à toutes vos questions en matière de droit du travail. Le Code du Travail Annoté est le seul code qui propose un classement original : les articles en R et D (Réglementaires) sont regroupés à la suite des articles en L (Législatifs) dont ils précisent l'application. Les notes et commentaires sont rédigés par des experts en droit du travail pour disposer de toutes les précisions nécessaires à la mise en pratique de la réglementation. Des renvois à des articles ou chroniques publiés dans les revues spécialisées sont indiqués pour aborder chaque négociation en toute sérénité. Historique, jurisprudence, arrêtés récents et d'autres sources complètent les notes.

Par Paul-Henri Antonmattei
Chez Groupe Revue Fiduciaire

Auteur

Paul-Henri Antonmattei

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Code du travail

Le Code du Travail annoté

Paul-Henri Antonmattei

Paru le 05/03/2026

2797 pages

Groupe Revue Fiduciaire

66,60 €

ActuaLitté
9782757910450
