Intelligences Artificielles

ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini... L'Intelligence Artificielle a fait irruption dans nos vies. En quelques mois, elle est passée des laboratoires au grand-public , bouleversant notre façon de travailler, de créer et de communiquer. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ces machines qui semblent penser ? Comment fonctionne un réseau de neurones ? Pourquoi les grands modèles de langage peuvent-ils écrire des textes si convaincants ? L'IA va-t-elle remplacer nos emplois ou nous asservir ? Et surtout : peut-elle réellement penser ? L'auteur nous donne les clés pour comprendre la révolution technologique de notre siècle. De l'histoire des premiers programmes aux défis de la super-intelligence, des applications concrètes aux questions éthiques qui agitent notre société, ce livre vous offre un panorama complet et accessible. Parce que comprendre l'IA n'est plus une option !