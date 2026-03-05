"Annette" de Leos Carax

Replongez dans la féérie visuelle et musicale de la troublante Annette (2021) de Leos Carax grâce à cet essai sur l'univers oxymorique et romantique du film. La représentation de la jeune Annette en marionnette constitue autant le noeud de son histoire que le reflet du film : un conte étrange rehaussé d'un noir qui sublime les images et rend compte du tragique de la destinée des protagonistes. L'ouvrage s'attache aux personnages et à leurs interprètes, à la photographie, la mise en scène, le son, la musicalité et au merveilleux d'un film qui explore un drame et questionne la condition d'artiste. Philosophie, psychanalyse, histoire de la peinture et esthétique du cinéma sont sollicitées, toujours en fonction des matériaux du film et des questionnements qu'il convoque : le sublime, le beau, l'inquiétante étrangeté, la mort, la hantise... L'originalité du livre réside dans l'apport de sources inédites : les entretiens réalisés avec Caroline Champetier, Katia Boutin, Pierre-Marie Dru et les Sparks.