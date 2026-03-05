Inscription
#Essais

Figurer la lecture

Estelle Mouton-Rovira

ActuaLitté
En écho à l'étude des enjeux pratiques de la lecture par la théorie littéraire, les récits contemporains s'emparent des figures de lecteurs et de lectrices pour représenter, depuis la fiction, les pratiques interprétatives actuelles. Les années 1990 à 2010 opèrent ainsi un changement de régime de lisibilité : contre le partage des lectures savantes et courantes, les imaginaires narratifs de la lecture interrogent les usages des textes, et renégocient la place de l'herméneutique traditionnelle et de ses pratiques de déchiffrement. Motif littéraire autant qu'objet théorique, les figures contemporaines de la lecture attestent de la fonction critique des fictions, dans un contexte médiatique et numérique en mouvement qui valorise, jusqu'à l'injonction, la question de l'efficacité. En témoignent - parmi d'autres - les textes d'Arno Bertina, Eric Chevillard, Christine Montalbetti, Emmanuelle Pireyre, Olivia Rosenthal, Pierre Senges, Camille de Toledo, ou encore des oulipiens Jacques Roubaud, Anne F. Garréta et Paul Fournel.

Par Estelle Mouton-Rovira
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Estelle Mouton-Rovira

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Genres et mouvements

Retrouver tous les articles sur Figurer la lecture par Estelle Mouton-Rovira

Commenter ce livre

 

Figurer la lecture

Estelle Mouton-Rovira

Paru le 19/03/2026

304 pages

Presses Universitaires du Septentrion

28,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757446379
9782757446379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

