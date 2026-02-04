Canopées, frontières et autres lieux de passage

Il suffit parfois d'un seuil pour que tout change. Un pas de plus, et le monde bascule. Dans ce recueil, les frontières se font mouvantes : un camp de réfugiés où l'espoir vacille, une terrasse suspendue dans le vide, une gare où l'on attend peut-être un train qui n'existe pas, un régime qui réécrit le temps, un corridor d'hôpital où l'invisible se glisse entre deux respirations. D'une nouvelle à l'autre, on traverse des espaces où se rencontrent le réel et l'étrange, l'intime et le politique, l'organique et le métaphysique. Chaque histoire ouvre une porte vers un ailleurs : un territoire intérieur, un souvenir enfoui, une fuite possible... ou impossible. Ce livre invite à explorer ce moment fragile où l'on hésite, où l'on franchit, où l'on se perd ou se retrouve. Une traversée sensible et troublante, pour celles et ceux qui aiment sentir les mondes se déplier sous leurs pas.