Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

La cellule

Arthur Frayer-Laleix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Max est gardien de prison à la maison d'arrêt de Vieilleville, un ancien monastère perdu dans les marais, à l'écart des grands axes routiers. A la mort de son petit frère, il a quitté Paris pour s'installer dans le bourg voisin, où logent les employés de l'établissement, avec l'espoir de refaire sa vie. Mais une nuit, tout bascule. Un détenu disparaît sans laisser la moindre trace. La cellule est intacte. Aucune preuve, aucun témoin : seulement le vide, et le nom de Max sur le registre de garde. Suspendu de ses fonctions, il accepte l'aide d'Horatio, un surveillant proche de la retraite, pour s'enfoncer dans les marais à la recherche du fugitif.

Par Arthur Frayer-Laleix
Chez Rivages

|

Auteur

Arthur Frayer-Laleix

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La cellule par Arthur Frayer-Laleix

Commenter ce livre

 

La cellule

Arthur Frayer-Laleix

Paru le 04/02/2026

224 pages

Rivages

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743669140
9782743669140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.