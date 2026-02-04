Max est gardien de prison à la maison d'arrêt de Vieilleville, un ancien monastère perdu dans les marais, à l'écart des grands axes routiers. A la mort de son petit frère, il a quitté Paris pour s'installer dans le bourg voisin, où logent les employés de l'établissement, avec l'espoir de refaire sa vie. Mais une nuit, tout bascule. Un détenu disparaît sans laisser la moindre trace. La cellule est intacte. Aucune preuve, aucun témoin : seulement le vide, et le nom de Max sur le registre de garde. Suspendu de ses fonctions, il accepte l'aide d'Horatio, un surveillant proche de la retraite, pour s'enfoncer dans les marais à la recherche du fugitif.