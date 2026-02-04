A qui appartient le 4 juillet ?

Le 250e anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis est l'occasion d'une bataille culturelle acharnée opposant deux visions de la nation. La première, très conservatrice, promue par l'administration Trump, chante la gloire ancienne et exclusive des héros révolutionnaires. La seconde, nourrie des savoirs de l'histoire sociale et continentale, reconnaît à tous le droit à la liberté et à l'égalité inscrit dans la Déclaration d'indépendance adoptée le 4 juillet 1776. Cet ouvrage analyse ce texte fondateur de la République américaine et sa mémoire contestée pour mettre en perspective la crise politique qui divise aujourd'hui le peuple américain, jusqu'à l'incandescence.