Marché central, quartier d'El Carme, Cité des arts et des sciences, parc naturel de l'Albufera, bars à tapas ou restos de paella, boutiques de céramiques, échoppes d'horchata ou de turrón, échappée dans les vergers de la huerta ou à la plage d'El Saler : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Valence et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.