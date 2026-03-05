Inscription
#Essais

Valence

Guides Gallimard

ActuaLitté
Marché central, quartier d'El Carme, Cité des arts et des sciences, parc naturel de l'Albufera, bars à tapas ou restos de paella, boutiques de céramiques, échoppes d'horchata ou de turrón, échappée dans les vergers de la huerta ou à la plage d'El Saler : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Valence et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Espagne

Valence

Guides Gallimard

Paru le 05/03/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

9,99 €

ActuaLitté
9782742468935
