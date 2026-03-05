Inscription
#Essais

Histoire des arts et arts plastiques Cycle 3

Alain Saey, Yves Pénisson

Une approche créative, ludique et pédagogique qui permet d'aborder l'histoire des arts et les arts visuels de façon originale et motivante. Cet ouvrage vise à initier les élèves à l'histoire des arts par une approche historique, artistique et créative. Sélectionnées dans la liste de référence des programmes, 40 oeuvres sont présentées, analysées puis exploitées pédagogiquement pour des activités visuelles en classe ou lors de sorties. Ces oeuvres appartiennent aux 3 grandes disciplines de l'art (arts de l'espace : architecture/jardin... ; arts du quotidien : mobilier, objets d'art, affiches... ; arts du visuel : peinture, sculpture, dessin, photo...) et aux 5 grandes périodes de l'histoire (de la préhistoire à aujourd'hui). Pour chaque oeuvre, sont proposées : Une fiche consacrée à l'histoire des arts : petite biographie de l'artiste, contexte historique et artistique, analyse détaillée et illustrée de l'oeuvre, mise en réseau... L'enseignant trouvera ainsi les clés permettant de transmettre aux élèves les références indispensables à la compréhension des oeuvres. Des pistes lui sont proposées pour mettre en relation les oeuvres entre elles et avec l'histoire. Une fiche d'arts visuels qui permet aux élèves d'observer, de comparer, de s'interroger et de s'approprier l'oeuvre dans une démarche créative personnelle. Ressources numériques : les 40 oeuvres étudiées et de nombreuses fiches d'approfondissement sur des thématiques utiles à l'enseignant : principaux mouvements artistiques, frise chronologique pour resituer les oeuvres dans leur contexte historique et artistique, mémos sur la reconnaissance d'un style architectural, sur le paysage, la perspective, la lumière... .

Par Alain Saey, Yves Pénisson
Chez Retz

|

Auteur

Alain Saey, Yves Pénisson

Editeur

Retz

Genre

Matières enseignées

Histoire des arts et arts plastiques Cycle 3

Alain Saey, Yves Pénisson

Paru le 05/03/2026

208 pages

Retz

29,00 €

9782725649436
