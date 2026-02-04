Kari Voss, brillante comportementaliste spécialiste du langage corporel, travaille avec la police d'Oslo. Dévastée par la disparition de son fils sept ans plus tôt, elle s'est plongée dans sa vie professionnelle pour avancer. Pourtant sa douleur est ravivée quand deux adolescentes sont assassinées dans une maison de vacances au bord d'un fjord. Eva et Hedda étaient les meilleures amies du fils de Kari. Le suspect, Jesper, à l'époque un petit garçon timide, était le quatrième de leur bande. Il a avoué. Par son métier, par son instinct, Kari est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette affaire, les parents, les amis, les voisins, les victimes même semblent avoir quelque chose à cacher. Malgré les preuves accablantes, Kari est persuadée que l'histoire est bien différente de la version officielle, et, seule contre tous, elle va tenter de le prouver. Car ici, tout le monde ment...