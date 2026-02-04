Inscription
#Polar

Ici

Johana Gustawsson, Thomas Enger, Marie Brazilier

ActuaLitté
Kari Voss, brillante comportementaliste spécialiste du langage corporel, travaille avec la police d'Oslo. Dévastée par la disparition de son fils sept ans plus tôt, elle s'est plongée dans sa vie professionnelle pour avancer. Pourtant sa douleur est ravivée quand deux adolescentes sont assassinées dans une maison de vacances au bord d'un fjord. Eva et Hedda étaient les meilleures amies du fils de Kari. Le suspect, Jesper, à l'époque un petit garçon timide, était le quatrième de leur bande. Il a avoué. Par son métier, par son instinct, Kari est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette affaire, les parents, les amis, les voisins, les victimes même semblent avoir quelque chose à cacher. Malgré les preuves accablantes, Kari est persuadée que l'histoire est bien différente de la version officielle, et, seule contre tous, elle va tenter de le prouver. Car ici, tout le monde ment...

Par Johana Gustawsson, Thomas Enger, Marie Brazilier
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Johana Gustawsson, Thomas Enger, Marie Brazilier

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Ici par Johana Gustawsson, Thomas Enger, Marie Brazilier

Commenter ce livre

 

Ici

Johana Gustawsson, Thomas Enger trad. Marie Brazilier

Paru le 04/02/2026

536 pages

Calmann-Lévy

22,50 €

ActuaLitté
9782702194140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

