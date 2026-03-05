Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Histoire de La Réunion

Yvan Combeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ile était une fois... Au sein de l'archipel des Mascareignes, dans le sud-ouest de l'océan Indien, l'île de La Réunion a tour à tour été l' "? île Bourbon ? " , sous l'Ancien Régime, l' "? île de La Réunion ? " en 1793, avant de devenir pour un temps l' "? île Bonaparte ? " . Elle retrouve le nom qu'on lui connaît avec la révolution de 1848 et l'abolition de l'esclavage. Connu depuis longtemps par les navigateurs arabes et européens, ce territoire modelé par le piton de la Fournaise passe sous l'administration de la Compagnie française des Indes orientales après l'implantation des premiers habitants. Sous le système esclavagiste puis l'engagisme a prospéré la culture du café, de la vanille et de la canne à sucre. Yvan Combeau nous invite à découvrir, du XVIIe siècle à nos jours, de la colonie à la région monodépartementale, l'histoire d'une île inscrite pleinement dans l'espace indianocéanique, au carrefour des civilisations africaine, chinoise, européenne et indienne.

Par Yvan Combeau
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Yvan Combeau

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de La Réunion par Yvan Combeau

Commenter ce livre

 

Histoire de La Réunion

Yvan Combeau

Paru le 05/03/2026

126 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715439634
9782715439634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.