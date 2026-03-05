Histoire de La Réunion

Ile était une fois... Au sein de l'archipel des Mascareignes, dans le sud-ouest de l'océan Indien, l'île de La Réunion a tour à tour été l' "? île Bourbon ? " , sous l'Ancien Régime, l' "? île de La Réunion ? " en 1793, avant de devenir pour un temps l' "? île Bonaparte ? " . Elle retrouve le nom qu'on lui connaît avec la révolution de 1848 et l'abolition de l'esclavage. Connu depuis longtemps par les navigateurs arabes et européens, ce territoire modelé par le piton de la Fournaise passe sous l'administration de la Compagnie française des Indes orientales après l'implantation des premiers habitants. Sous le système esclavagiste puis l'engagisme a prospéré la culture du café, de la vanille et de la canne à sucre. Yvan Combeau nous invite à découvrir, du XVIIe siècle à nos jours, de la colonie à la région monodépartementale, l'histoire d'une île inscrite pleinement dans l'espace indianocéanique, au carrefour des civilisations africaine, chinoise, européenne et indienne.