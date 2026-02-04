La puissance de la pensée positive

Ce petit guide, phénomène international traduit en 40 langues, révèle que nul n'est voué à l'échec. Norman Vincent Peale y donne les clés de la pensée positive, un outil puissant qui puise à même vos ressources intérieures pour vous permettre de franchir les obstacles qui se dressent entre vous et une vie pleinement satisfaisante. Il démontre comment il est possible de convertir vos émotions négatives, comme la frustration ou le sentiment d'insécurité, en attitudes positives. S'appuyant sur le potentiel humain, la réflexion et la spiritualité, cette méthode, constituée de conseils simples, précis et extrêmemen efficaces, saura vous dévoiler toute la confiance dont vous ne soupçonnez pas la présence en vous, et vous guidera vers une vie moins soucieuse, remplie de joie et de réussites.