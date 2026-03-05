Inscription
La force majeure

Clément Rosset

La joie est, par définition, illogique et irrationnelle. La langue courante en dit là-dessus plus long qu'on ne pense lorsqu'elle parle de "joie folle" ou déclare de quelqu'un qu'il est fou de "joie" . Il n'est effectivement de joie que folle ; tout homme joyeux est à sa manière un déraisonnant. Mais c'est justement en cela que la joie constitue la force majeure, la seule disposition d'esprit capable de concilier l'exercice de la vie avec la connaissance de la vérité. Car la vérité penche du côté de l'insignifiance et de la mort, comme l'enseignait Nietzsche et l'enseigne aujourd'hui Cioran. En l'absence de toute raison crédible de vivre, il n'y a que la joie qui tienne, précisément parce que celle-ci se passe de toute raison.

Par Clément Rosset
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Clément Rosset

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Notions

La force majeure

Clément Rosset

Paru le 05/03/2026

208 pages

Les Editions de Minuit

10,50 €

9782707357960
