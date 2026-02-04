Inscription
#Roman graphique

Vivante !

Marie-Brune

Malgré des années de thérapie, des lectures nombreuses et beaucoup de détermination, Marie-Brune est régulièrement assaillie par des pensées délétères. Le coupable ? Un tyran intérieur qui l'attaque et provoque de violentes souffrances. Pour sortir de ce schéma toxique, carnets, crayons et feutres en main, elle se met à observer, noter, décrypter et tout dessiner... Dans ce récit graphique, Marie-Brune rend accessible une foule de connaissances en psychologie et propose un formidable outil pour mieux appréhender les souffrances liées au traumatisme. Avec humour mais sans rien cacher de ses difficultés, elle raconte son odyssée tragicomique au pays du trauma.

Par Marie-Brune
Chez Point Némo

|

Auteur

Marie-Brune

Editeur

Point Némo

Genre

Romans graphiques

Commenter ce livre

 

Vivante !

Marie-Brune

Paru le 04/02/2026

191 pages

Point Némo

24,00 €

9782488387200
