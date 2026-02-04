Inscription
To the end

Dune Serra

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Leurs secrets sont liés, leurs blessures aussi. Et quand la vérité éclatera, elle emportera tout sur son passage. Lorsque Nali Montgomery intègre la très sélecte académie Blackwood dans le Maine, elle ne s'attend pas à trouver une école à l'aura mystérieuse perdue au fond des bois. Ni à être confrontée à Rowan King, étudiant aux yeux de glace et aux ombres bien trop noires. Après leur rencontre sous tension s'installe entre eux un jeu dangereux fait de provocation et de séduction. Mais plus Nali tente de percer le voile qui entoure Rowan, plus l'étau se resserre autour d'elle. La jeune femme va malheureusement vite comprendre que devenir l'obsession de Rowan pourrait la mener à sa perte.

Par Dune Serra
Chez Adonia

|

Auteur

Dune Serra

Editeur

Adonia

Genre

Suspense romantique

To the end

Dune Serra

Paru le 04/02/2026

640 pages

Adonia

19,90 €

9782487986046
