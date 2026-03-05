Le Petit Tsar qui ne voulait pas être pauvre

Comprendre la loi de l'attraction et la pensée positive ! En l'absence de son père, Ivan, le petit tsar, doit apprendre à gouverner son royaume et à faire des choix importants. Le vieux sage du palais va l'aider à comprendre la loi de l'attraction à travers chacune de ses expériences et à en tirer des leçons de vie. Ce conte permet d'aborder le pouvoir magique de la pensée positive et de la manifestation, mais également de mettre en avant les valeurs du coeur, de l'humilité et de la responsabilité.